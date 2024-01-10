Заместитель командующего Сил терробороны уходит с должности

Начальник штаба – заместитель командующего Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Сергей Собко 10 января покидает Силы ТрО, сообщает Украинская правда.

Собко не уточнил причину отставки.

Военный признался, что в 2021 году был не в восторге от назначения в ТРО Сухопутных войск, но через два года, когда покидает Силы ТРО ВСУ, он гордится, что был присоединен к созданию отдельного рода сил Вооруженных Сил Украины.

"С первых дней широкомасштабного вторжения россиян было два самых больших вызова — научить и обеспечить. Буквально за несколько недель Силы ТрО выросли с десяти до ста тысяч человек" , – отметил Собко.

Он добавил, что еще одним вызовом стала подготовка командиров, потому что "нужно было научить тысячи людей, многие из которых были вчерашними гражданскими и военный опыт приобретали буквально в бою".

Так появился Выучка капитанов – двухмесячный курс для командиров рот и офицеров штабов батальонов. А на его базе – обучение командиров подразделений ударных беспилотных комплексов.

Собко отметил вклад бригадного генерала Галушкина и генерал-майора Танцуры в становлении Сил ТрО.