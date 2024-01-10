Заступник командувача Сил тероборони йде з посади

Начальник штабу – заступник командувача Сил територіальної оборони Збройних сил України, бригадний генерал Сергій Собко 10 січня залишає Сили ТрО, повідомляє Українська правда.

Собко не уточнив причину своєї відставки.

Військовий зізнався, що у 2021 році був не в захваті від призначення в ТрО Сухопутних військ, але через два роки, коли залишає Сили ТрО ЗСУ, він пишається, що був долучений до створення окремого роду сил Збройних Сил України.

"З перших днів широкомасштабного вторгнення pосіян було два найбільші виклики — навчити і забезпечити. Буквально за кілька тижнів Сили ТрО виросли з десяти до ста тисяч людей" , – зазначив Собко.

Він додав, що ще одним викликом стала підготовка командирів, бо "потрібно було навчити тисячі людей, багато з яких були вчорашніми цивільними і військовий досвід здобували буквально в бою".

Так з’явився Вишкіл капітанів – двомісячний курс для командирів рот і офіцерів штабів батальйонів. А на його базі – вишкіл командирів підрозділів ударних безпілотних комплексів.

Собко відзначив внесок бригадного генерала Галушкіна та генерал-майора Танцюри у становленні Сил ТрО.