В Украине более 500 населенных пунктов без света из-за непогоды

По состоянию на утро 10 января из-за неблагоприятных погодных условий остаются без электроснабжения 523 населенных пункта. Об этом заявили в министерстве энергетики, сообщает Укринформ.

"Энергетики продолжают работы по восстановлению электроснабжения потребителям, обесточенным в результате непогоды, - в течение суток заживлено около 500 населенных пунктов в Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Запорожской областях. В то же время пока остаются без света 523 населенных пункта" , - говорится в сообщении.

В частности, в Днепропетровской области без электроснабжения 186 населенных пунктов, в Кировоградской – 107, Николаевской – 99 и в Одесской области – 97 населенных пунктов. Кроме того, есть отключение из-за непогоды в Черниговской, Сумской, Запорожской области.

Аварийные бригады энергетиков в усиленном режиме работают над возобновлением энергоснабжения. Для работ по устранению повреждений и восстановлению электроснабжения задействовано 153 бригады, 422 рабочих, 174 единицы техники.