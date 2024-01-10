В Україні понад 500 населених пунктів без світла через негоду

Станом на ранок 10 січня через несприятливі погодні умови залишаються без електропостачання 523 населені пункти. Про це заявили в міністерстві енергетики, повідомляє Укрінформ.

"Енергетики продовжують роботи з відновлення електропостачання споживачам, знеструмленим внаслідок негоди, - протягом доби заживлено близько 500 населених пунктів у Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Запорізькій областях. Водночас поки залишаються без світла 523 населені пункти" , - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у Дніпропетровській області без електропостачання 186 населених пунктів, у Кіровоградській – 107, на Миколаївщині – 99 і в Одеській області – 97 населених пунктів. Крім того, є відключення через негоду на Чернігівщині, Сумщині, у Запорізькій області.

Аварійні бригади енергетиків у посиленому режимі працюють над відновленням енергопостачання. Для робіт з усунення пошкоджень і відновлення електропостачання наразі задіяно 153 бригади, 422 робітники, 174 одиниці техніки.