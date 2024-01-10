Депутаты начнут рассматривать законопроект о мобилизации в четверг

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объявил в Верховной Раде, что нардепы должны рассмотреть законодательную инициативу по усовершенствованию мобилизации в четверг 11 января, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.