Депутаты начнут рассматривать законопроект о мобилизации в четверг
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объявил в Верховной Раде, что нардепы должны рассмотреть законодательную инициативу по усовершенствованию мобилизации в четверг 11 января, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.
"Лидер коалиции Давид Арахамия с трибуны парламента только что объявил, что завтра будет первое чтение по законопроекту по мобилизации. Как и писал - первое чтение с предложениями комитета", – отметил депутат.