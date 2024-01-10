Депутати почнуть розглядати законопроєкт про мобілізацію в четвер
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія оголосив у Верховній Раді, що нардепи мають розглянути законодавчу ініціативу щодо вдосконалення мобілізації у четвер 11 січня, повідомляє Українська правда.
Про це заявив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.
"Лідер коаліції Давид Арахамія з трибуни парламенту тільки що оголосив, що завтра буде перше читання щодо законопроєкту по мобілізації. Як і писав - перше читання з пропозиціями комітету", – заявив депутат.