Депутати почнуть розглядати законопроєкт про мобілізацію в четвер

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія оголосив у Верховній Раді, що нардепи мають розглянути законодавчу ініціативу щодо вдосконалення мобілізації у четвер 11 січня, повідомляє Українська правда.

Про це заявив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.