Британская разведка проанализировала влияние погоды на поле боя в Украине
Разведка Великобритании проанализировала текущие погодные условия в Украине и их влияние на ситуацию на поле боя, сообщает Европейская правда.
Об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны от 11 января.
В разведке напомнили, что сейчас в Украине держится морозная погода, а на следующей неделе ожидается небольшое потепление. Однако почва остается промерзшей.
С замерзанием почвы условия для передвижения по пересеченной местности почти наверняка улучшатся в течение января и февраля до оттепели в марте. Оттепель приведет к ухудшению условий для передвижения.
Кроме того, сейчас в Украине наблюдается увеличение снежного покрова, а его глубина будет ограничивающим фактором для маневренности.
В дополнение в разведке отметили, что короткий световой день усложняет условия для проведения операций как для ВСУ, так и для российских оккупантов.
В ведомстве добавили, что обе стороны будут действовать при холодной погоде и полагаться на приборы ночного видения.