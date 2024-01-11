Британская разведка проанализировала влияние погоды на поле боя в Украине

Разведка Великобритании проанализировала текущие погодные условия в Украине и их влияние на ситуацию на поле боя, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны от 11 января.

В разведке напомнили, что сейчас в Украине держится морозная погода, а на следующей неделе ожидается небольшое потепление. Однако почва остается промерзшей.

С замерзанием почвы условия для передвижения по пересеченной местности почти наверняка улучшатся в течение января и февраля до оттепели в марте. Оттепель приведет к ухудшению условий для передвижения.

Кроме того, сейчас в Украине наблюдается увеличение снежного покрова, а его глубина будет ограничивающим фактором для маневренности.

В дополнение в разведке отметили, что короткий световой день усложняет условия для проведения операций как для ВСУ, так и для российских оккупантов.

В ведомстве добавили, что обе стороны будут действовать при холодной погоде и полагаться на приборы ночного видения.