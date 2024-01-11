Британська розвідка проаналізувала вплив погоди на поле бою в Україні

Розвідка Великої Британії проаналізувала поточні погодні умови в Україні та їхній вплив на ситуацію на полі бою, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони за 11 січня.

У розвідці нагадали, що наразі в Україні тримається морозна погода, а наступного тижня очікується невелике потепління. Однак ґрунт залишається промерзлим.

Із замерзанням ґрунту умови для пересування по пересіченій місцевості майже напевно покращаться протягом січня і лютого до відлиги в березні. Відлига призведе до погіршення умов для пересування.

Крім того, зараз в Україні спостерігається збільшення снігового покриву, а його глибина буде обмежуючим фактором для маневреності.

Як зазначили у розвідці, погіршення умов ускладнюється коротким світловим дня, що ускладнює умови для проведення операцій як для ЗСУ, так і для російських окупантів.

У відомстві додали, що обидві сторони будуть діяти за холодної погоди і покладатися на прилади нічного бачення.