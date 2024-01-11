В Раде решили вернуть на доработку законопроект о мобилизации – Арахамия

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что сегодня в закрытом режиме состоялось заседание Согласительного совета и совещание с военным командованием. По его словам, законопроект о мобилизации возвращают на доработку, сообщает Лига.net.

Арахамия отметил, что обсуждение проекта закона проходило в Комитете по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки в закрытом режиме, с соблюдением требований законодательства по работе с секретной информацией.

"Было много дискуссий. Мы понимаем запрос военного командования и готовы идти навстречу. Но не все нормы могут быть поддержаны. Какие-то положения прямо нарушают права человека, какие-то не оптимально сформулированы. Об этом открыто сказали военному командованию" , – написал он.

Арахамия добавил, что по результатам совещания законопроект возвращается инициатору.

"Одновременно передаем предложения, наработанные на комитете и в рабочих группах" , – резюмировал он.

Вчера народный депутат от Слуги народа и заместитель председателя оборонного комитета Верховной Рады Егор Чернев заявил, что законопроект о мобилизации нужно сбалансировать между принудительными и мотивационными нормами. Он назвал ряд положений, которые "почистил" комитет.

В частности, предлагалось убрать электронные повестки, поскольку, по его словам, "невозможно урегулировать этот механизм". Комитет также настаивал, чтобы люди с инвалидностью I, II, III групп либо получали полную отсрочку, либо вообще не подпадали под мобилизацию.