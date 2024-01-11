У Раді вирішили повернути на доопрацювання законопроєкт про мобілізацію – Арахамія

Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що сьогодні в закритому режимі відбулося засідання Погоджувальної ради та нарада з військовим командуванням. За його словами, законопроєкт про мобілізацію повертають на доопрацювання, повідомляє Ліга.net.

Арахамія зазначив, що обговорення проєкту закону проходило в Комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки в закритому режимі, з дотриманням вимог законодавства щодо роботи з таємною інформацією.

"Було багато дискусій. Ми розуміємо запит військового командування і готові йти назустріч. Але не всі норми можуть бути підтримані. Якісь положення прямо порушують права людини, якісь не є оптимально сформульовані. Про це відкрито сказали військовому командуванню" , – написав він.

Арахамія додав, що за результатами наради, законопроєкт повертається ініціатору.

"Одночасно передаємо пропозиції напрацьовані на комітеті та у робочих групах" , – резюмував він.

Вчора народний депутат від Слуги народу та заступник голови оборонного комітету Верховної Ради Єгор Чернєв заявив, що законопроєкт про мобілізацію потрібно збалансувати між примусовими та мотиваційними нормами. Він назвав низку положень, які "почистив" комітет.

Зокрема пропонувалося прибрати електронні повістки, оскільки, за його словами, "неможливо врегулювати цей механізм". Комітет також наполягав, щоб люди з інвалідністю I, II, III груп або отримували повне відстрочення, або взагалі не підпадали під мобілізацію.