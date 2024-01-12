Британия и США нанесли удары по хуситам в Йемене: что известно
Вооруженные Силы Великобритании и США нанесли по хуситам удары при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов. Поддержали это решение правительства Дании, Германии, Новой Зеландии и Южной Кореи, пишет Владислав Прийменко, РБК-Украина.
Подготовка удара
В ноябре начались атаки йеменских хуситов на гражданские суда в Красном море.
Премьер Великобритании Риши Сунак обсудил в ходе специального совещания и одобрил нанесение авиаударов по позициям хуситов в Йемене.
"Премьер-министр заявил, что Великобритания продолжит принимать меры для защиты свободы судоходства и защиты жизней на море", - сообщили в парламенте.
Министр обороны Великобритании выложил видео, на котором видно вылет одного из четырех "Тайфунов" нанесших высокоточные удары по двум военным объектам хуситов вместе с силами США.
Также подготовку к удару выложил и ЦЕНТКОМ США.
Нанесение удара
Удары наносились сразу по нескольким городам с применением морского и авиационного вооружения.
Соединенные Штаты и Британия нанесли серию авиаударов по центрам хранения вооружения и базам для обучения хуситов в Йемене.
В сети появилось видео пожара после нанесения удара по хуситам.
Международная реакция
Восемь стран, поддержавших решение Великобритании и США выпустили совместное заявление.
"Взрывы были осуществлены в соответствии с неотъемлемым правом на индивидуальную и коллективную самооборону, в соответствии с Уставом ООН", - написано в заявлении.
Премьер Великобритании Риши Сунак отметил, что хуситы угрожали британским и другим судам и нарушали торговлю. Из-за этого выросла цена на сырьевые товары.
"Королевские ВВС нанесли точечные удары по военным объектам, используемым повстанцами-хуситами в Йемене. В последние месяцы они осуществили серию опасных и дестабилизирующих нападений на коммерческое судоходство в Красном море, угрожая британским и другим международным судам, что вызвало серьезные нарушения жизненно важного торгового маршрута и привело к росту цен на сырьевые товары", – отметил Сунак.
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что удары в Йемене были нанесены по ракетным объектам и радарам хуситов.
"Сегодняшние удары были нанесены по объектам, связанным с беспилотными летательными аппаратами хуситов, баллистическими и крылатыми ракетами, а также береговыми радарами и средствами воздушного наблюдения", - заявил министр обороны США Ллойд Остин.
Президент США Джо Байден сказал, что эти удары по хуситам - ответ на их беспрецедентные атаки на международные морские суда в Красном море, включая применение противокорабельных баллистических ракет.
"Эти атаки поставили под угрозу персонал США, гражданских моряков и наших партнеров, поставили под угрозу торговлю и свободу судоходства. Более 50 стран пострадали от 27 атак на международное коммерческое судоходство, экипажи из более 20 стран подвергались угрозам или были взяты в заложники во время актов пиратства", - сказал Байден.