Британія та США завдали ударів по хуситах в Ємені: що відомо

Збройні Сили Великобританії та США завдали по хуситах ударів за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади та Нідерландів. Підтримали це рішення уряду Данії, Німеччини, Нової Зеландії та Південної Кореї, пише Владислав Прийменко, РБК-Україна.

Підготовка удару

У листопаді розпочалися атаки єменських хуситів на цивільні судна у Червоному морі.

Прем'єр Великобританії Ріші Сунак обговорив у ході спеціальної наради та схвалив завдання авіаударів за позиціями хуситів у Ємені.

"Прем'єр-міністр заявив, що Великобританія продовжить вживати заходів для захисту свободи судноплавства та захисту життів на морі" , - повідомили у парламенті.

Міністр оборони Великобританії виклав відео, на якому видно виліт одного з чотирьох "Тайфунів", які завдали високоточних ударів по двох військових об'єктах хуситів разом із силами США.

Чотири @RoyalAirForce Typhoons мають спричинені перешкоди strikes на двох Houthi military targets alongside US forces. The threat to innocent lives and global trade become si great that this action not only necessary, it was our duty to protect vessels & freedom of navigation pic.twitter.com/tbN7ncJYpF , 2024

Також підготовку до удару виклав і ЦЕНТКОМ США.

On Jan. 11 at 2:30 am (Sanaa time), US Central Command forces, в координації з Великобританією, і підтримка від Australia, Canada, Німеччини, і Бахрейн ведеться joint strikes на Houthi targets до зростання їхньої здатності до продовження своїх несправедливих і … pic.twitter.com/bR8biMolSx— US Central Command (@CENTCOM) January 12, 2024

Завдання удару

Удари завдавалися одразу по кількох містах із застосуванням морського та авіаційного озброєння.

Сполучені Штати та Британія завдали серії авіаударів по центрах зберігання озброєння та баз для навчання хуситів у Ємені.

У мережі з'явилося відео пожежі після завдання удару по хуситах.

Міжнародна реакція

Вісім країн, які підтримали рішення Великобританії та США, випустили спільну заяву.

"Вибухи були здійснені відповідно до невід'ємного права на індивідуальну та колективну самооборону, відповідно до Статуту ООН" , - написано у заяві.

Прем'єр Великобританії Ріші Сунак зазначив, що хусити загрожували британським та іншим судам і порушували торгівлю. Через це зросла ціна на сировинні товари.

"Королівські ВПС завдали точкових ударів по військових об'єктах, що використовуються повстанцями-хуситами в Ємені. В останні місяці вони здійснили серію небезпечних і дестабілізуючих нападів на комерційне судноплавство в Червоному морі, погрожуючи британським та іншим міжнародним судам, що спричинило серйозні порушення життєво важливого торгівлі. призвело до зростання цін на сировинні товари" , – зазначив Сунак.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що ударів у Ємені було завдано по ракетних об'єктах та радарах хуситів.

"Сьогоднішні удари були завдані об'єктами, пов'язаними з безпілотними літальними апаратами хуситів, балістичними та крилатими ракетами, а також береговими радарами та засобами повітряного спостереження" , - заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

Президент США Джо Байден сказав, що ці удари по хуситах – відповідь на їхні безпрецедентні атаки на міжнародні морські судна у Червоному морі, включаючи застосування протикорабельних балістичних ракет.