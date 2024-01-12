НАБУ завершило расследования в отношении нардепов Лабазюка и Одарченко

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование двух уголовных производств, где фигурируют депутаты Верховной Рады Андрей Одарченко из Слуги народа и Сергей Лабазюк из группы За будущее. Им грозит до десяти лет лишения свободы по подозрению во взяточничестве (ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса), сообщает Лига.Бизнес.

Оба депутата получили подозрения в один день 21 ноября 2023 года, но их дела не связаны между собой.

Дело Одарченко

Одарченко получил подозрение в попытке подкупить биткоинами главу Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема в обмен на содействие в получении денег из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на ремонт зданий Государственного биотехнологического университета, где депутат продолжает занимать должность ректора (действие контракта приостановлено).

По версии следствия, Одарченко предлагал Найему биткоины на сумму $50 000, но успел перевести $10 000. Это якобы произошло в начале сентября 2023 года после встречи в ресторане отеля Hilton.

Депутат отрицает, что переводил деньги.

Дело Лабазюка

По версии следствия, Лабазюк вместе с директором его компании "URD Украинские дороги" Денисом Назимовым пытался дать взятку вице-премьер-министру Александру Кубракову и главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафе Найему.

В августе 2023 года подозреваемый якобы попросил дать URD подряды по восстановлению инфраструктурных объектов на 1 млрд грн. В обмен он предложил откат в размере 3-5% от стоимости каждого контракта.

Детективы задокументировали первую часть взятки в $150 000 (5,4 млн грн). Деньги были переданы в китайской шкатулке на паркинге одного из столичных супермаркетов.

Депутат отрицает, что пытался подкупить чиновников, а наоборот – его провоцировали на взятку.