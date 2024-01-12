НАБУ завершило розслідування щодо нардепів Лабазюка і Одарченка

Національне антикорупційне бюро завершило розслідування двох кримінальних проваджень, де фігурують депутати Верховної Ради Андрій Одарченко зі Слуги народу та Сергій Лабазюк із групи За майбутнє. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі через підозру в хабарництві (ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу), повідомляє ЛігаБізнес.

Обоє депутатів отримали підозри в один день 21 листопада 2023 року, але їхні справи не пов'язані між собою.

Справа Одарченка

Одарченко отримав підозру у спробі підкупити біткоїнами голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма в обмін на сприяння в отриманні грошей із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на ремонт будівель Державного біотехнологічного університету, де депутат продовжує обіймати посаду ректора (дію контракту призупинено).

За версією слідства, Одарченко пропонував Найєму біткоїни на суму $50 000, але встиг переказати $10 000. Це нібито відбулося на початку вересня 2023 року після зустрічі в ресторані готелю Hilton.

Депутат заперечує, що переказував гроші.

Справа Лабазюка

За версією слідства, Лабазюк разом із директором його компанії "URD Українські дороги" Денисом Назімовим намагався дати хабар віцепрем'єр-міністру Олександру Кубракову та голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму.

У серпні 2023 року підозрюваний нібито попросив дати URD підряди з відбудови інфраструктурних об’єктів на 1 млрд грн. В обмін він запропонував "відкат" у розмірі 3-5% від вартості кожного контракту.

Детективи задокументували першу частину хабаря у $150 000 (5,4 млн грн). Гроші було передано в китайській шкатулці на паркінгу одного зі столичних супермаркетів.

Депутат заперечує, що намагався підкупити чиновників, а навпаки – його провокували на хабар.