Кабмин выделил еще 2,5 млрд грн для Минобороны на возведение укреплений

Кабмин выделил из резервного фонда госбюджета на укрепление обороноспособности государства более 2,6 млрд грн, сообщает Экономическая правда.

Такое решение правительство приняло на заседании 12 января, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что за эти средства будут построены военные инженерно-технические и фортификационные сооружения, осуществлено дополнительное фортификационное обустройство оборонительных рубежей и усилена защита границы.

В частности, одним из решений Министерству обороны выделяется из резервного фонда государственного бюджета 2,49 млрд гривен.

Из них на:

оборудование оборонительных рубежей - 1,36 млрд грн;

устройство полос невзрывных заграждений - 1,13 млрд грн;

Другим решением Министерству внутренних дел (для Администрации Государственной пограничной службы) выделили 120 млн гривен для обустройства государственной границы.