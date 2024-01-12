Кабмін виділив ще 2,5 млрд грн для Міноборони на зведення укріплень

Кабмін виділив з резервного фонду держбюджету на зміцнення обороноздатності держави понад 2,6 млрд грн, повідомляє Економічна правда.

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 12 січня, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що за ці кошти будуть збудовані військові інженерно-технічні та фортифікаційні споруди, здійснене додаткове фортифікаційне облаштування оборонних рубежів та посилений захист кордону.

Зокрема, одним з рішень Міністерству оборони виділяється з резервного фонду державного бюджету 2,49 млрд гривень.

З них на:

обладнання оборонних рубежів - 1,36 млрд грн;

влаштування смуг невибухових загороджень - 1,13 млрд грн;

Іншим рішенням Міністерству внутрішніх справ (для Адміністрації Державної прикордонної служби) виділили 120 млн гривень для облаштування державного кордону.