Силы обороны уничтожили почти 370 тысяч российских оккупантов

За последние сутки добавилось 700 уничтоженных российских армейцев, сообщает Деловая столица.

Об этом информируют в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.01.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 369 160 (+700) человек;

танков ‒ 6065 (+5) ед;

боевых бронированных машин ‒ 11 269 (+15) ед,

артиллерийских систем – 8728 (+18) ед;

РСЗО – 957 ед;

средства ПВО – 646 (+4) ед;

самолетов – 329 ед;

вертолетов – 324 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 848 (+12);

крылатые ракеты – 1806;

корабли /катера — 23 ед;

подводные лодки – 1 ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 11 632 (+20) ед;

специальная техника – 1345 (+6).

Данные уточняются.