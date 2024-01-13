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Силы обороны уничтожили почти 370 тысяч российских оккупантов

Силы обороны уничтожили почти 370 тысяч российских оккупантов
Фото: wikimedia.org

За последние сутки добавилось 700 уничтоженных российских армейцев, сообщает Деловая столица.

Об этом информируют в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.01.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 369 160 (+700) человек;
  • танков ‒ 6065 (+5) ед;
  • боевых бронированных машин ‒ 11 269 (+15) ед,
  • артиллерийских систем – 8728 (+18) ед;
  • РСЗО – 957 ед;
  • средства ПВО – 646 (+4) ед;
  • самолетов – 329 ед;
  • вертолетов – 324 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 848 (+12);
  • крылатые ракеты – 1806;
  • корабли /катера — 23 ед;
  • подводные лодки – 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 11 632 (+20) ед;
  • специальная техника – 1345 (+6).

Данные уточняются.

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