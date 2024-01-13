Силы обороны уничтожили почти 370 тысяч российских оккупантов
За последние сутки добавилось 700 уничтоженных российских армейцев, сообщает Деловая столица.
Об этом информируют в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.01.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 369 160 (+700) человек;
- танков ‒ 6065 (+5) ед;
- боевых бронированных машин ‒ 11 269 (+15) ед,
- артиллерийских систем – 8728 (+18) ед;
- РСЗО – 957 ед;
- средства ПВО – 646 (+4) ед;
- самолетов – 329 ед;
- вертолетов – 324 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 848 (+12);
- крылатые ракеты – 1806;
- корабли /катера — 23 ед;
- подводные лодки – 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 11 632 (+20) ед;
- специальная техника – 1345 (+6).
Данные уточняются.