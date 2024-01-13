Сили оборони знищили майже 370 тисяч російських окупантів
За крайню добу додалося 700 знищених російських армійців, повідомляє Ділова столиця.
Про це інформують в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 369 160 (+700) осіб;
- танків ‒ 6065 (+5) од;
- бойових броньованих машин ‒ 11 269 (+15) од,
- артилерійських систем – 8 728 (+18) од;
- РСЗВ – 957 од;
- засоби ППО ‒ 646 (+4) од;
- літаків – 329 од;
- гелікоптерів – 324 од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6 848 (+12);
- крилаті ракети ‒ 1806;
- кораблі /катери ‒ 23 од;
- підводні човни - 1 од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11 632 (+20) од;
- спеціальна техніка ‒ 1345 (+6).
Дані уточнюються.