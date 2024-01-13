Сили оборони знищили майже 370 тисяч російських окупантів

За крайню добу додалося 700 знищених російських армійців, повідомляє Ділова столиця.

Про це інформують в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.01.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 369 160 (+700) осіб;

танків ‒ 6065 (+5) од;

бойових броньованих машин ‒ 11 269 (+15) од,

артилерійських систем – 8 728 (+18) од;

РСЗВ – 957 од;

засоби ППО ‒ 646 (+4) од;

літаків – 329 од;

гелікоптерів – 324 од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6 848 (+12);

крилаті ракети ‒ 1806;

кораблі /катери ‒ 23 од;

підводні човни - 1 од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 11 632 (+20) од;

спеціальна техніка ‒ 1345 (+6).

Дані уточнюються.