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Сили оборони знищили майже 370 тисяч російських окупантів

Сили оборони знищили майже 370 тисяч російських окупантів
Фото: wikimedia.org

За крайню добу додалося 700 знищених російських армійців, повідомляє Ділова столиця.

Про це інформують в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 369 160 (+700) осіб;
  • танків ‒ 6065 (+5) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 11 269 (+15) од,
  • артилерійських систем – 8 728 (+18) од;
  • РСЗВ – 957 од;
  • засоби ППО ‒ 646 (+4) од;
  • літаків – 329 од;
  • гелікоптерів – 324 од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6 848 (+12);
  • крилаті ракети ‒ 1806;
  • кораблі /катери ‒ 23 од;
  • підводні човни - 1 од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11 632 (+20) од;
  • спеціальна техніка ‒ 1345 (+6).

Дані уточнюються.

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