Россия потратила 239 млн долларов на воздушную атаку Украины 13 января

Ночная атака 13 января стоила России 239 млн долл, сообщает Экономическая правда.

Об этом свидетельствуют расчеты ЭП, с данными Командования воздушных сил.

Враг выпустил по Украине 40 целей:

7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400

3 ударные БпЛА "Shahed-136/131"

6 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал"

До 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

6 крылатых ракет Х-22.

2 управляемые авиационные ракеты Х-31П

4 управляемые авиационные ракеты Х-59

Иранские ударные беспилотники Shahed-136/131, стоят от 20 тыс долл до 50 тыс долл за единицу. То есть, по меньшей мере 3 таких БпЛА стоили 60 тыс долл.

По информации Forbes, управляемая авиационная бомба Х-59 стоит 0,5 млн долл, следовательно 4 такие ракеты стоят 2 млн долл.

Цена управляемой авиабомбы Х-31П, по информации Forbes составляет 0,5 млн долл, следовательно общая сумма стоимости выпущенных ракет составляет 1 млн долл.

Стоимость ракеты Х-22 оценивают в 1 млн долл, то есть общая сумма за выпущенные ракеты составляет 6 млн долл.

Цена зенитной управляемой ракеты С-300 составляет как минимум 2 млн долл, следовательно общая стоимость выпущенных ракет этого типа - 14 млн долл.

Цена ракеты Х-47М2 "Кинжал" составляет 10 млн долл, общая сумма выпущенных ракет - 60 млн долл.

Ракета Х-101 стоит 13 млн долл за единицу, общая сумма выпущенных ракет этого типа составляет 156 млн долл.

Итак, общая сумма выпущенных ракет 13 января составляет 239,06 млн долл.