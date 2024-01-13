Росія витратила 239 млн доларів на повітряну атаку України 13 січня

Нічна атака 13 січня коштувала Росії 239 млн дол, повідомляє Економічна правда.

Про це свідчать розрахунки ЕП, за даними Командування повітряних сил.

Ворог випустив по Україні 40 цілей:

7 зенітних керованих ракет С-300/С-400

3 ударні БпЛА "Shahed-136/131"

6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал"

До 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

6 крилатих ракет Х-22.

2 керовані авіаційні ракети Х-31П

4 керовані авіаційні ракети Х-59

Іранські ударні безпілотники Shahed-136/131, коштують від 20 тис дол до 50 тис дол за одиницю. Тобто, щонайменше 3 таких БпЛА коштували 60 тис дол.

За інформацією Forbes, керована авіаційна бомба Х-59 коштує 0,5 млн дол, отже 4 такі ракети коштують 2 млн дол.

Ціна керованої авіабомби Х-31П, за інформацією Forbes становить 0,5 млн дол, отже загальна сума вартості випущених ракет складає 1 млн дол.

Вартість ракети Х-22 оцінюють в 1 млн дол, тобто загальна сума за випущені ракети становить 6 млн дол.

Ціна зенітної керованої ракети С-300 складає як мінімум 2 млн дол, отже загальна вартість випущених ракет цього типу - 14 млн дол.

Ціна ракети Х-47М2 "Кинджал" складає 10 млн дол, загальна сума випущених ракет - 60 млн дол.

Ракета Х-101 коштує 13 млн дол за одиницю, загальна сума випущених ракет цього типу складає 156 млн дол.

Отже, загальна сума випущених ракет 13 січня складає 239,06 млн дол.