В Украине из-за непогоды без света остается 131 населенный пункт

Десять областей страдают из-за перебоев с электроэнергией. Самая сложная ситуация в Кировоградской, Донецкой и Николаевской областях, сообщает Деловая столица.

В Министерстве энергетики Украины обнародовали актуальные данные о ситуации по регионам.

В результате массированного вражеского обстрела повреждений энергетической инфраструктуры не зафиксировано, из-за непогоды обесточен 131 населенный пункт.

В Днепропетровской области из-за непогоды, повредившей воздушные линии облэнерго, без света остается 41 населенный пункт, в общей сложности – более 3,3 тысяч потребителей.

В Кировоградской области после стихии остаются обесточенными 38 населенных пунктов, это более 2,6 тысяч абонентов. За ночь энергетики питали более 300 потребителей.

В Запорожской области из-за метеоусловий обесточивались 15 населенных пунктов – это более 2 000 потребителей. На утро возобновлена подача электроэнергии почти к 2 000 потребителям в 9 населенных пунктах. Остаются без света 15 населённых пунктов.

В Николаевской области энергетики заживили 8 населенных пунктов, которые были обесточены из-за непогоды. Остаются отключенными 23 населенных пункта – это более 1400 бытовых и 128 юридических абонентов. Из-за вражеского обстрела Очакова было обесточено 868 потребителей. Все заживлены. Также из-за обстрела остались без света более 700 абонентов в Баштанском районе. В результате обстрела было прекращено газоснабжение 32 потребителям в одном из сел области.

В Хмельницкой области на утро из-за непогоды обесточены 14 населенных пунктов – это более 2 000 точек учета.

В Донецкой области из-за боевых действий обесточивались 3 населенных пункта, в которых проживает почти 800 потребителей. Энергетики заживили 9 населенных пунктов, вернув свет более 3000 абонентов.

На Закарпатье, в Хустском районе на газопроводе среднего давления произошла аварийная утечка газа. Приостановлено газоснабжение до 73 абонентов.

В Сумской области из-за артобстрела со стороны российской границы было обесточено 8 населенных пунктов, в которых проживает почти 1,6 тысячи потребителей. Также из-за технологического нарушения без света оставались 234 потребителя.

В Киевской области в Яготинском районе частный предприниматель, проводя земляные работы, повредил подземный газопровод. Из-за этого отключены от газоснабжения 55 частных домов.

На Черниговщине технологических причин прошедших суток произошло обесточивание 660 потребителей.