В Україні через негоду без світла залишається 131 населений пункт

Десять областей потерпають через перебої з електроенергією. Найскладніша ситуація на Кіровоградщині, Донеччині та Миколаївщині, повідомляє Ділова столиця.

У Міністерстві енергетики України оприлюднили актуальні дані про ситуацію по регіонах.



Внаслідок масованого ворожого обстрілу пошкоджень енергетичної інфраструктури не зафіксовано, через негоду знеструмлено 131 населений пункт.

У Дніпропетровській області через негоду, яка пошкодила повітряні лінії обленерго, без світла залишається 41 населений пункт, загалом – понад 3,3 тисячі споживачів.

На Кіровоградщині після стихії залишаються знеструмленими 38 населених пунктів, це понад 2,6 тисячі абонентів. За ніч енергетики заживили понад 300 споживачів.

У Запорізькій області через метеоумови знеструмлювалися 15 населених пунктів – це понад 2 000 споживачів. На ранок відновлено подачу електроенергії до майже 2 000 споживачів у 9 населених пунктах. Залишаються без світла 15 населених пунктів.

На Миколаївщині енергетики заживили 8 населених пунктів, що були знеструмлені через негоду. Залишаються відключеними 23 населені пункти – це понад 1 400 побутових та 128 юридичних абонентів. Через ворожий обстріл Очакова було знеструмлено 868 споживачів. Усіх заживлено. Також через обстріл залишилися без світла понад 700 абонентів у Баштанському районі. Внаслідок обстрілу було припинено газопостачання 32 споживачам в одному із сіл області.

У Хмельницькій області станом на ранок через негоду знеструмлені 14 населених пунктів – це понад 2 000 точок обліку.

На Донеччині через бойові дії знеструмлювалися 3 населені пункти, у яких мешкає майже 800 споживачів. Енергетики заживили 9 населених пунктів, повернувши світло понад 3 000 абонентів.

На Закарпатті, у Хустському районі на газопроводі середнього тиску стався аварійний витік газу. Припинено газопостачання до 73 абонентів.

У Сумській області через артобстріл з боку російського кордону було знеструмлено 8 населених пунктів, у яких мешкає майже 1,6 тисячі споживачів. Також через технологічне порушення без світла залишалися 234 споживачі.

На Київщині у Яготинському районі приватний підприємець, проводячи земляні роботи, пошкодив підземний газопровід. Через це відключено від газопостачання 55 приватних будинків.

На Чернігівщині технологічних причин минулої доби сталося знеструмлення 660 споживачів.