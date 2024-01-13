Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1.Национальный банк обнародовал результаты стресс-теста двадцати наибольших банков

Национальный банк Украины обнародовал отчет об оценке устойчивости двадцати банков в 2023 году. Как отмечается в отчете, большинство банков в Украине имеют достаточный капитал, а банковская система в целом – высокий запас прочности.

В то же время у пяти банков обнаружили потребность в дополнительном капитале. Это Укрэксимбанк, МТБ Банк, Правекс Банк, Укргазбанк и Sense Bank.

Два последних уже увеличили капитал до необходимого уровня, а вот Укрэксимбанку, МТБ и Правексу это необходимо будет сделать до конца марта 2026 года.

2. Национальный банк не видит пользы для экономики от отмены праздничных дней

Отмена праздничных дней после начала полномасштабной войны немного притормозила падение экономики Украины в 2022 году, но пока этот фактор не важен для экономики.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью изданию «Интерфакс-Украина».

«Если посчитать механистично, то праздничные дни, которые мы пока не празднуем, составляют примерно 4,5% от количества рабочих дней. Но нельзя сказать, что именно на такую сумму, на такой уровень увеличивается ВВП, потому что, во-первых, определенная часть бизнеса работает даже больше в праздничные дни, например сфера обслуживания», — сказал Николайчук.

Он также подчеркнул, что работа в праздничные дни касается прежде всего государственного сектора. Бизнес может определять график своей работы самостоятельно, и не все компании действительно соблюдают установленные государством правила.

3. Приватбанк создал аналог «Банки» от Monobank

Приватбанк сообщил о создании сервиса «Конверт», сделанного по образу и подобию популярнейшей «Банки» от Monobank. Как сообщает Приватбанк, «Конверты» предназначены для:

- сбора донатов на потребности Вооруженных сил Украины и волонтеров, которые помогают военным и гражданским лицам;

- накопления средств, которое может осуществляться как одним человеком, так и целой группой лиц, имеющей счета в Приватбанке;

- управления собственными расходами. С помощью «Конвертов» можно распределить доходы на несколько целей. Например, можно распределять зарплату или другие регулярные поступления на карту на несколько частей:

1) обязательные платежи – 60%;

2) будущие крупные расходы (автомобиль, дом, ремонт) – 10%;

3) развлечения – 10%;

4) непредвиденные расходы (лечение, лекарства) – 10%;

5) финансовая подушка безопасности – 10%. «Конверт» можно создать как в мобильном приложении, так и в веб-версии интернет-банка Приват24.

4. Банки активно меняют процентные ставки по депозитам

Сразу шесть банков на уходящей неделе отметились изменением процентных ставок по депозитным вкладам в национальной валюте.

Единой тенденции не было: банки и снижали, и повышали процентные ставки, регулируя свой депозитный портфель в разных валютах.

Агропросперис Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6, 9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 16 до 15% годовых;

на 6,9 и 12 месяцев – с 16,50 до 16% годовых.

Также Агропросперис Банк снизил процентные ставки по депозитам в долларах США на 6,9 и 12 месяцев:

на 6 месяцев – с 1,50 до 1,25% годовых;

на 9 и 12 месяцев – с 1,75 до 1,50% годовых.

Банк инвестиций и сбережений снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6, 9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 17 до 16,75% годовых;

на 6 месяцев – с 16,25 до 15,50% годовых;

на 9 месяцев – с 16,50 до 15,50% годовых;

на 12 месяцев – с 16,75 до 16,25% годовых.

Юнекс Банк снизил процентную ставку по депозитам в гривне на 3 месяца с 18 до 17,50% годовых, при этом повысил процентные ставки по депозитам на 6 и 9 месяцев:

на 6 месяцев – с 14,75 до 15,50% годовых; на 9 месяцев – с 14,75 до 15% годовых.

Также Юнекс Банк снизил процентные ставки по депозитам в долларах США на 3,6,9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 2 до 1% годовых; на 6 месяцев – с 2,50 до 1,25% годовых;

на 9 месяцев – с 1,75 до 1,50% годовых;

на 12 месяцев – с 3 до 2% годовых.

Кроме того, Юнекс Банк снизил процентные ставки по депозитам в евро на 3,6,9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 1,50 до 0,50% годовых; на 6 месяцев – с 1,75 до 0,60% годовых;

на 9 месяцев – с 1,75 до 0,75% годовых;

на 12 месяцев – с 2 до 1% годовых.

5. Izibank увеличил число партнеров среди украинских брендов

Izibank активно работает в плане продвижения на рынке украинских брендов, заключая с ними партнерские договора и выплачивая кешбэк за оплату покупок у партнеров своими картами. На этой неделе их число выросло до 12 за счет добавления интернет-магазина книг «Книголав».

На сайте knigolove.ua можно приобрести печатные и электронные книги и получить кешбэк в размере 5% при оплате картой Izibank.