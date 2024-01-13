Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1.Національний банк оприлюднив результати стрес-тесту двадцяти найбільших банків

Національний банк України оприлюднив звіт про оцінку стійкості двадцяти банків у 2023 році. Як наголошується у звіті, більшість банків в Україні мають достатній капітал, а банківська система загалом – високий запас міцності.

Водночас, у п'яти банків виявили потребу в додатковому капіталі. Це Укрексімбанк, МТБ Банк, Правекс Банк, Укргазбанк та Sense Bank.

Два останні вже збільшили капітал до необхідного рівня, а от Укрексімбанку, МТБ та Правексу це необхідно буде зробити до кінця березня 2026 року.

2. Національний банк не бачить користі для економіки від скасування святкових днів

Скасування святкових днів після початку повномасштабної війни трохи пригальмувало падіння економіки України у 2022 році, але поки що цей фактор не важливий для економіки.

Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв'ю виданню "Інтерфакс-Україна".

«Якщо порахувати механістично, то святкові дні, які ми поки що не святкуємо, становлять приблизно 4,5% кількості робочих днів. Але не можна сказати, що саме на таку суму, на такий рівень збільшується ВВП, тому що, по-перше, певна частина бізнесу працює навіть більше у святкові дні, наприклад, сфера обслуговування», — сказав Ніколайчук.

Він також наголосив, що робота у святкові дні стосується насамперед державного сектору. Бізнес може визначати графік своєї роботи самостійно, і не всі компанії справді дотримуються встановлених державою правил.

3. Приватбанк створив аналог "Банки" від Monobank

Приватбанк повідомив про створення сервісу «Конверт», зробленого за образом та подобою найпопулярнішої «Банки» від Monobank. Як повідомляє Приватбанк, «Конверти» призначені для:

- збирання донатів на потреби Збройних сил України та волонтерів, які допомагають військовим та цивільним особам;

- Нагромадження коштів, яке може здійснюватися як однією людиною, так і цілою групою осіб, що має рахунки в Приватбанку;

- Управління власними витратами. За допомогою Конвертів можна розподілити доходи на кілька цілей. Наприклад, можна розподіляти зарплату чи інші регулярні надходження на картку на кілька частин:

1) обов'язкові платежі – 60%;

2) майбутні великі витрати (автомобіль, будинок, ремонт) – 10%;

3) розваги – 10%;

4) непередбачені витрати (лікування, ліки) – 10%;

5) фінансова подушка безпеки – 10%. «Конверт» можна створити як у мобільному додатку, так і веб-версії інтернет-банку Приват24.

4. Банки активно змінюють відсоткові ставки за депозитами

Відразу шість банків минулого тижня відзначилися зміною відсоткових ставок за депозитними вкладами в національній валюті.

Єдиної тенденції не було: банки і знижували, і підвищували процентні ставки, регулюючи свій депозитний портфель у різних валютах.

Агропросперіс Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6, 9 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 16 до 15% річних;

на 6,9 та 12 місяців – з 16,50 до 16% річних.

Також Агропросперіс Банк знизив процентні ставки за депозитами в доларах США на 6,9 та 12 місяців:

на 6 місяців – з 1,50 до 1,25% річних;

на 9 та 12 місяців – з 1,75 до 1,50% річних.

Банк інвестицій та заощаджень знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6, 9 та 12 місяців:

на 3 місяці – із 17 до 16,75% річних;

на 6 місяців – з 16,25% до 15,50% річних;

на 9 місяців – із 16,50 до 15,50% річних;

на 12 місяців - з 16,75 до 16,25% річних.

Юнекс Банк знизив процентну ставку за депозитами у гривні на 3 місяці з 18 до 17,50% річних, при цьому підвищив процентні ставки за депозитами на 6 та 9 місяців:

на 6 місяців – з 14,75% до 15,50% річних; на 9 місяців – із 14,75 до 15% річних.

Також Юнекс Банк знизив відсоткові ставки за депозитами у доларах США на 3,6,9 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 2 до 1% річних; на 6 місяців – з 2,50 до 1,25% річних;

на 9 місяців – з 1,75% до 1,50% річних;

на 12 місяців – із 3 до 2% річних.

Крім того, Юнекс Банк знизив процентні ставки за депозитами в євро на 3,6,9 та 12 місяців:

на 3 місяці – із 1,50 до 0,50% річних; на 6 місяців – з 1,75 до 0,60% річних;

на 9 місяців – з 1,75% до 0,75% річних;

на 12 місяців - з 2 до 1% річних.

5. Izibank збільшив кількість партнерів серед українських брендів

Izibank активно працює у плані просування на ринку українських брендів, укладаючи з ними партнерські договори та виплачуючи кешбек за оплату покупок у партнерів своїми картками. Цього тижня їхня кількість зросла до 12 за рахунок додавання інтернет-магазину книг «Книголав».

На сайті knigolove.ua можна придбати друковані та електронні книги та отримати кешбек у розмірі 5% при оплаті карткою Izibank.