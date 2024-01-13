Дания предоставит 21 млн долларов Украине для восстановления Николаева
Дания выделит Украине новый пакет помощи для восстановления Николаева на более чем 21 миллион долларов, сообщает Европейская правда.
Об этом информирует Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
Согласно сообщению, утверждение пакета помощи состоялось во время четвертого заседания специального Наблюдательного комитета под сопредседательством вице-премьера по восстановлению – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова, а также министра сотрудничества и развития глобальной климатической политики Дании Дэна Йоргенсена.
Как говорится в сообщении, пакет в частности включает проекты в аграрном секторе, направленный на разминирование сельскохозяйственных угодий, предоставление когенерационных установок, а также реконструкция общежития Николаевского государственного аграрного университета по противопожарной безопасности, что будет осуществляться совместно с организациями UNOPS Ukraine и All Ukraine.
"Дания является одним из наших наиболее преданных партнеров в процессах восстановления. Весной 2023 года страна взяла патронат над Николаевом и Николаевской областью. С тех пор мы уже достигли прогресса в восстановлении города – большинство проектов предыдущих пакетов помощи или уже завершены, или они успешно продвигаются", – отметил Кубраков.
По его словам, при поддержке датского кряду с ноября 2023 года заработали офис восстановления и развития Николаевской области и офис восстановления и развития городской общины Николаева, а также создан офис посольства Дании в городе, который будет действовать как "форпост" посольства в городе и контактный пункт взаимодействия с заинтересованными сторонами.
"Я благодарен Правительству Дании и лично Дену Йоргенсену за стабильную позицию в поддержке Украины и Николаева отдельно. Это образцовое сотрудничество государства, партнеров и местного самоуправления", – указал Кубраков.
Ранее Дания и Швеция вместе анонсировали новый пакет военной помощи для Украины на сумму около 240 млн евро, в который вошли боевые машины пехоты.
Перед этим в правительстве Дании рассказали о планах на еще один пакет помощи для Украины, в который войдут боеприпасы, танки и беспилотники.
В то же время правительство и парламентское большинство Дании согласовали дополнительное финансирование для фонда, из которого финансировалась поддержка Украины, на 2,3 миллиарда датских крон (308 миллионов евро) в 2023 году и на 23,5 миллиарда крон (3,15 миллиарда евро) – на 2025-2027 годы.