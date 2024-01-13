Данія надасть 21 млн доларів Україні для відновлення Миколаєва

Данія виділить Україні новий пакет допомоги для відбудови Миколаєва на понад 21 мільйон доларів, повідомляє Європейська правда.

Про це інформує Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Згідно з повідомленням, затвердження пакета допомоги відбулося під час четвертого засідання спеціального Наглядового комітету під співголовуванням віцепрем’єра з відновлення — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубраков, а також міністра співробітництва та розвитку глобальної кліматичної політики Данії Дена Йоргенсена.

Як йдеться в повідомленні, пакет зокрема включає проєкти в аграрному секторі, спрямований на розмінування сільськогосподарських угідь, надання когенераційних установок, а також реконструкція гуртожитку Миколаївського державного аграрного університету з протипожежної безпеки, що буде здійснюватися спільно з організаціями UNOPS Ukraine та All Ukraine.

"Данія є одним із наших найбільш відданих партнерів у процесах відбудови. Навесні 2023 року країна взяла патронат над Миколаєвом та Миколаївською областю. З того часу ми вже досягли прогресу у відбудові міста — більшість проєктів попередніх пакетів допомоги або вже завершено, або вони успішно просуваються", – зазначив Кубраков.

За його словами, за підтримки данського кряду з листопада 2023 року запрацювали офіс відновлення та розвитку Миколаївської області та офіс відновлення та розвитку міської громади Миколаєва, а також створено офіс посольства Данії у місті, який буде діяти як "форпост" посольства у місті та контактний пункт взаємодії із зацікавленими сторонами.

"Я вдячний Уряду Данії та особисто Дену Йоргенсену за стабільну позицію у підтримці України та Миколаєва окремо. Це зразкова співпраця держави, партнерів та місцевого самоврядування", – вказав Кубраков.

Раніше Данія і Швеція разом анонсували новий пакет військової допомоги для України на суму близько 240 млн євро, до якого увійшли бойові машини піхоти.

Перед цим в уряді Данії розповіли про плани на ще один пакет допомоги для України, до якого увійдуть боєприпаси, танки і безпілотники.

Водночас уряд і парламентська більшість Данії погодили додаткове фінансування для фонду, з якого фінансувался підтримка України, на 2,3 мільярда данських крон (308 мільйонів євро) у 2023 році та на 23,5 мільярда крон (3,15 мільярда євро) – на 2025-2027 роки.