Валютный рынок: затишье перед бурей

После резких колебаний курса доллара, наблюдавшихся в последнюю неделю 2023 и первую неделю 2024 года, на в﻿алютном рынке наступило затишье.

Котировки на межбанковском валютном рынке поползли вниз и в прошлый четверг опустились до 37,75 гривен на позиции «бид» и 37,83 гривен на позиции «оффер». Национальный банк снизил темпы и объемы проводимых валютных интервенций: за период с 8 по 12 января регулятор продал банкам 673,62 млн долларов, что на 115,88 млн долларов меньше, чем неделей ранее. Стоит отметить, что количество продаваемой Нацбанком за неделю валюты снижается третью неделю подряд.

Что же послужило причиной стабилизации ситуации на валютном рынке? Как сообщили порталу «Курс Украины» казначеи двух крупных украинских банков, на межбанке наблюдается спад активности покупателей безналичной валюты. Бюджетную гривну, попавшую на рынок в конце прошлого года, уже «переварили». Новых контрактов на поставку импорта пока немного. Активизировавшиеся в последние дни блокировки на румынской и польской границах угрожают замедлением потоков импортных товаров, поступающих в Украину автомобильными путями. Следствием этого станет еще большее снижение активности импортеров, а значит, падение спроса на продаваемую валюту.

Вслед за безналичным устремился вниз и наличный (рыночный) курс доллара. Если в прошлый понедельник 8 января доллар в столичных оптовых обменниках предлагали по 39,35-39,40 гривен, то к обеду понедельника 15 января за «американца» в Киеве просят 38,80-38,85 гривен, т.е. за неделю наличный доллар стал дешевле на 55 копеек. Сократилась и разница в цене между безналичным и наличным долларом: сегодня она уже составляет меньше одной гривны.

Впрочем, аналитики утверждают, что подобное затишье – ненадолго, и выделяют сразу несколько факторов, способных нарушить кажущуюся стабильность.

Прежде всего, фактором, способным нарушить сложившийся хрупкий баланс спроса и предложения, может стать снижение объемов украинского экспорта. В 2023 году товарный экспорт из Украины сократился на 18%; ведущая позиция нашего экспорта – зерно – потеряла сразу 9%. И глядя на перекрытые границы с соседями, становится очевидно, что сильного улучшения ждать не стоит. В лучшем случае в 2024 году показатели останутся на уровне предыдущего, в худшем – падение усилится.

Очень важным для украинской экономики является также бесперебойное и своевременное поступление финансовой (и военной) помощи из-за рубежа. В Украине напряженно ждут, чем закончится голосование в Конгрессе США по вопросу выделения Украине помощи в 2024 году; от этого решения зависит не только судьба украинской экономики, но и судьба Украины в целом.

Следующим фактором, способным сильно взбудоражить украинское общество, является Закон о мобилизации, проект которого на прошлой неделе был отправлен на доработку. Одним из важных его моментов является ограничение в правах «уклонистов». Разговоры о том, что тем, кто отказывается идти на фронт, будут блокировать банковские счета, уже привел к волне выноса денег из банков, которые тут же отправились на валютный рынок и привели к скачку курса. Если эта норма в том или ином виде окажется в новой редакции, которая будет выноситься на голосование в Верховную Раду, мы можем стать свидетелями новой волны паники и ажиотажа на валютном рынке.

Еще одним фактором, способным повлиять на валютный рынок, является политика постепенного снятия ограничений, проводимая Национальным банком. Очередные решения по либерализации валютного законодательства также могут «качнуть» курс. На следующей неделе состоится первое в этом году заседание Правления НБУ по вопросам монетарной политики, на котором будет рассматриваться вопрос изменения учетной ставки. Если на Институтской посчитают уместным, ставку могут снизить еще на 1%, что вызовет снижение ставок по депозитам в банках и может также спровоцировать отток средств.

Сколько будет стоить доллар в январе

Пока все перечисленные факторы еще не работают или работают не в полной мере, можно предположить, что наличный доллар на этой неделе продолжит терять в цене. Сильных колебаний пока не предвидится. Ценники в оптовых обменных пунктах столицы будут колебаться в пределах 38,50-39,20 гривен. Выход за пределы данного диапазона возможен, но вероятность его очень невелика.

Но не стоит забывать, что данная стабильность – слишком хрупка и недолговечна. То, что мы наблюдаем сейчас, - настоящее «затишье перед бурей».