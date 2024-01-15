Валютний ринок: затишшя перед бурею

Після різких коливань курсу долара, що спостерігалися останній тиждень 2023 і перший тиждень 2024 року, на валютному ринку настало затишшя.

Котирування на міжбанківському валютному ринку поповзли вниз і минулого четверга опустилися до 37,75 гривень на позиції «бід» та 37,83 гривень на позиції «оффер». Національний банк знизив темпи і обсяги валютних інтервенцій, що проводяться: за період з 8 по 12 січня регулятор продав банкам 673,62 млн доларів, що на 115,88 млн доларів менше, ніж тижнем раніше. Варто зазначити, що кількість валюти, що продається Нацбанком за тиждень, знижується третій тиждень поспіль.

Що ж спричинило стабілізацію ситуації на валютному ринку? Як повідомили порталу "Курс України" скарбниці двох великих українських банків, на міжбанку спостерігається спад активності покупців безготівкової валюти. Бюджетну гривню, що потрапила на ринок наприкінці минулого року, вже перетравили. Нових контрактів на постачання імпорту поки що небагато. Активізовані останніми днями блокування на румунському та польському кордонах загрожують уповільненням потоків імпортних товарів, що надходять в Україну автомобільними шляхами. Наслідком цього стане ще більше зниження активності імпортерів, а значить, падіння попиту на валюту, що продається.

Після безготівковим кинувся вниз і готівковий (ринковий) курс долара. Якщо минулого понеділка 8 січня долар у столичних оптових обмінниках пропонували по 39,35-39,40 гривень, то до обіду понеділка 15 січня за «американця» просять у Києві 38,80-38,85 гривень, тобто. за тиждень готівковий долар став дешевшим на 55 копійок. Скоротилася й різниця в ціні між безготівковим та готівковим доларом: сьогодні вона вже становить менше однієї гривні.

Втім, аналітики стверджують, що подібне затишшя - ненадовго, і виділяють відразу кілька факторів, здатних порушити стабільність, що здається.

Насамперед фактором, здатним порушити крихкий баланс попиту і пропозиції, що склався, може стати зниження обсягів українського експорту. 2023 року товарний експорт з України скоротився на 18%; провідна позиція нашого експорту – зерно – втратила одразу 9%. І дивлячись на перекриті кордони із сусідами, стає очевидним, що сильного покращення чекати не варто. У найкращому разі у 2024 році показники залишаться на рівні попереднього, у гіршому – падіння посилиться.

Дуже важливим для української економіки є також безперебійне та своєчасне надходження фінансової (і військової) допомоги з-за кордону. В Україні напружено чекають, чим закінчиться голосування у Конгресі США щодо виділення Україні допомоги у 2024 році; від цього рішення залежить не лише доля української економіки, а й доля України загалом.

Наступним фактором, здатним сильно схвилювати українське суспільство, є Закон про мобілізацію, проєкт якого минулого тижня був відправлений на доопрацювання. Одним із важливих його моментів є обмеження у правах «ухилянтів». Розмови про те, що тим, хто відмовляється йти на фронт, блокуватимуть банківські рахунки, вже призвів до хвилі виносу грошей із банків, які одразу вирушили на валютний ринок і призвели до стрибка курсу. Якщо ця норма у тому чи іншому вигляді опиниться у новій редакції, яка виноситиметься на голосування до Верховної Ради, ми можемо стати свідками нової хвилі паніки та ажіотажу на валютному ринку.

Ще одним фактором, здатним вплинути на валютний ринок, є політика поступового зняття обмежень, яку проводить Національний банк. Чергові рішення щодо лібералізації валютного законодавства також можуть «хитнути» курс. Наступного тижня відбудеться перше цього року засідання Правління НБУ з питань монетарної політики, на якому розглядатиметься питання зміни облікової ставки. Якщо на Інститутській вважають доречним, ставку можуть знизити ще на 1%, що спричинить зниження ставок за депозитами в банках і може також спровокувати відтік коштів.

Скільки коштуватиме долар у січні

Поки всі ці фактори ще не працюють або працюють не повною мірою, можна припустити, що готівковий долар цього тижня продовжить втрачати в ціні. Сильних коливань поки що не передбачається. Цінники в оптових обмінних пунктах столиці коливатимуться в межах 38,50-39,20 гривень. Вихід межі даного діапазону можливий, але ймовірність його дуже невелика.

Але не варто забувати, що дана стабільність – надто тендітна та недовговічна. Те, що ми спостерігаємо зараз, – справжнє «затишшя перед бурею».