ГВА: В Сумах аварийные отключения электроэнергии, часть города без света
В отдельных районах города Сумы сегодня, 15 января, произошло аварийное отключение электроэнергии, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит сообщение начальника Сумской городской военной администрации Алексея Дрозденко.
"В отдельных районах города - аварийное отключение электроэнергии", - говорится в заявлении.
По его словам, энергетики работают над устранением проблемы.
"Через несколько часов свет появится", - добавил Дрозденко.
Потребление электроэнергии в Украине
Недавно в Украине был установлен новый рекорд потребления электроэнергии за весь отопительный сезон. Граждан и бизнес призвали бережно употребить свет, что будет способствовать скорейшему сбалансированию работы энергосистемы.
Да, последние несколько дней в Украине наблюдаются сильные морозы. В некоторых регионах страны температура снизилась до -25 градусов.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине сейчас электроэнергии достаточно, чтобы не использовать графики отключений. Но из-за непогоды и предварительных разрушений возможны внештатные ситуации.