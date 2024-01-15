МВА: У Сумах аварійні відключення електроенергії, частина міста без світла
В окремих районах міста Суми сьогодні, 15 січня, сталося аварійне відключення електроенергії, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить повідомлення начальника Сумської міської військової адміністрації Олексія Дрозденка.
"В окремих районах міста - аварійне відключення електроенергії", - йдеться в заяві.
За його словами, енергетики працюють над усуненням проблеми.
"За кілька годин світло з'явиться", - додав Дрозденко.
Споживання електроенергії в Україні
Нещодавно в Україні сьогодні було встановлено новий рекорд споживання електроенергії за весь опалювальний сезон. Громадян та бізнес закликали ощадливо спожити світло, що сприятиме скорішому збалансуванню роботи енергосистеми.
Так, останні кілька днів в Україні спостерігаються сильні морози. У деяких регіонах країни температура знизилася до -25 градусів.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні зараз електроенергії достатньо, щоб не застосовувати графіки відключень. Але через негоду та попередні руйнування можливі позаштатні ситуації.