Affiliate Top — выгодная партнерская программа, доступная каждому украинцу. С партнеркой вы быстро заработаете комиссионные, привлекая новых трейдеров на платформы Binomo и Stockity. Рассмотрим еще 5 причин присоединиться к партнерской программе Affiliate Top:

Надежные бренды

Binomo и Stockity — авторитетные бренды, завоевавшие доверие миллионов трейдеров. Став партнером Binomo и Stockity, вы сможете быстро привлечь новых пользователей на платформы.

Легкий старт

Зарегистрируйтесь на сайте Affiliate Top﻿ и получите реферальную ссылку для продвижения платформ Binomo и Stockity. Чтобы начать, вам не нужен опыт в маркетинге — все промо материалы уже доступны в личном кабинете.

Выгодные тарифы

Партнерка предлагает щедрые комиссионные за продвижение Binomo и Stockity, что подтверждают и многочисленные отзывы партнеров. После входа в личный кабинет, вам будут доступны два тарифных плана:

1. Revenue Share — до 70% от прибыли платформы за каждого реферала; 2. Turnover Share — до 6,5% от ежемесячного торгового оборота привлеченных трейдеров.

При выборе тарифа учтите, что Revenue Share недоступен для партнеров Stockity. Чем больше рефералов вы приведете на Binomo и Stockity, тем больше денег вы заработаете.

Исключительная поддержка

Ваш личный менеджер всегда на связи и готов решить любые проблемы, с которыми вы можете столкнуться. С Affiliate Top вы не просто присоединяетесь к партнерской программе; вы присоединяетесь к сообществу единомышленников, помогающих вам достичь успеха.

Возможность постоянного заработка

В отличие от других партнерских программ, предлагающих единовременную комиссию, партнерская программа Affiliate Top дает вам возможность постоянного заработка. Пока ваши рефералы активно торгуют на Binomo и Stockity, вы будете получать доход.

Не упустите возможность присоединиться к лучшей партнерской программе и начать зарабатывать с Binomo и Stockity уже сегодня!