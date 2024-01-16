Affiliate Top — найвигідніша партнерська програма, доступна кожному українцю. З партнеркою ви швидко заробите комісійні, залучаючи нових трейдерів на платформи Binomo та Stockity. Розглянемо ще 5 причин приєднатися до партнерської програми Affiliate Top:

Надійні бренди

Binomo та Stockity — авторитетні бренди, які здобули довіру мільйонів трейдерів. Ставши партнером Binomo та Stockity, ви зможете швидко залучити нових користувачів на платформи.

Легкий старт

Зареєструйтесь на сайті Affiliate Top﻿ та отримайте реферальне посилання для просування платформ Binomo та Stockity. Щоб розпочати, вам не потрібен досвід у маркетингу – всі промо матеріали вже доступні в особистому кабінеті.

Вигідні тарифи

Партнерка пропонує щедрі комісійні за просування Binomo та Stockity, що підтверджують численні відгуки партнерів. Після входу в особистий кабінет, вам будуть доступні два тарифні плани:

1. Revenue Share - до 70% від прибутку платформи за кожного рефералу; 2. Turnover Share – до 6,5% від щомісячного торговельного обороту залучених трейдерів.

У разі вибору тарифу врахуйте, що Revenue Share недоступний для партнерів Stockity. Чим більше рефералів ви приведете на Binomo та Stockity, тим більше грошей ви заробите.

Виняткова підтримка

Ваш особистий менеджер завжди на зв'язку та готовий вирішити будь-які проблеми, з якими ви можете зіткнутися. З Affiliate Top ви не просто приєднуєтеся до партнерської програми; ви приєднуєтеся до спільноти однодумців, які допомагають вам досягти успіху.

Можливість постійного заробітку

На відміну від інших партнерських програм, що пропонують одноразову комісію, партнерська програма Affiliate Top дає можливість постійного заробітку. Поки ваші реферали активно торгують на Binomo та Stockity, ви отримуватимете дохід.

Не пропустіть можливість приєднатися до кращої партнерської програми та почати заробляти з Binomo та Stockity вже сьогодні!