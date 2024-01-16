Польское правительство договорилось с перевозчиками: блокаду границы приостановят

Министерство инфраструктуры Польши подписало соглашение с организаторами блокады пунктов пропуска на польско-украинской границе, по результатам которого протестующие приостанавливают до 1 марта свой протест. Об этом заявил министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак, сообщает Укринформ.

"Мы подписали соглашение, результатом которого является прекращение протеста на автомобильных пунктах пропуска в трех населенных пунктах - Корчево, Гребенное, Дорогуск" , - заявил Климчак.

По его словам, соглашение, содержащее семь пунктов, будет действовать до 1 марта. В настоящее время правительство Польши обязуется решить проблемы перевозчиков.

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