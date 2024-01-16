Польський уряд домовився з перевізниками: блокаду кордону призупинять

Міністерство інфраструктури Польщі підписало угоду з організаторами блокади пунктів пропуску на польсько-українському кордоні, за результатами якої протестувальники призупиняють до 1 березня свій протест. Про це заявив міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак, повідомляє Укрінформ.

"Ми підписали угоду, результатом якої є припинення протесту на автомобільних пунктах пропуску в трьох населених пунктах – Корчова, Гребенне, Дорогуськ" , - заявив Клімчак.

За його словами, угода, яка містить сім пунктів, діятиме до 1 березня. За цей час уряд Польщі зобов’язується вирішити проблеми перевізників.

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