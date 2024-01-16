Рада проголосовала за создание электронного реестра военнообязанных

Верховная Рада поддержала в целом проект закона о создании единого электронного реестра военнообязанных и автоматическом получении удостоверения участника боевых действий, сообщает Украинская правда.

"После долгих и сложных дискуссий и провала многих правок законопроект №10062 относительно реестров для воинского учета принят в целом. За – 249" , – заявил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что Верховная Рада поддержала законопроект об автоматическом получении УБД и создании единого электронного реестра военнообязанных (№10062). По его словам, по поводу автоматического получения УБД к нему обращались "очень много военнослужащих".

Железняк отметил, что каждая правка подтверждалась почти минимальным необходимым количеством голосов, некоторые из них провалили.

Правка №401 о хранении данных в облаке набрала необходимые голоса – ее поддержали 228 нардепов, добавил он.

Проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования порядка обработки и использования данных в государственных реестрах для воинского учета и приобретения статуса ветерана войны во время действия военного положения был зарегистрирован в парламенте 18 сентября 2023 года депутатами разных фракций.