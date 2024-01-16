Рада проголосувала за створення електронного реєстру військовозобов'язаних

Верховна Рада підтримала в цілому проєкт закону про створення єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних і автоматичне отримання посвідчення учасника бойових дій, повідомляє Українська правда.

"Після довгих і складних дискусій і провалу багатьох правок законопроєкт №10062 щодо реєстрів для військового обліку прийнято в цілому. За – 249" , – повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

Депутат від Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що Верховна Рада підтримала законопроєкт про автоматичне отримання УБД і створення єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних (№10062). За його словами, з приводу автоматичного отримання УБД до нього зверталися "дуже багато військовослужбовців".

Железняк зазначив, що кожна правка підтверджувалася майже мінімальною необхідною кількістю голосів, деякі з них провалили.

Правка №401 про зберігання даних у хмарі набрала необхідні голоси – її підтримали 228 нардепів, додав він.

Проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану було зареєстровано в парламенті 18 вересня 2023 року депутатами різних фракцій.