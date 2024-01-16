Из сектора Газа на израильский город запустили более 50 ракет

Сегодня с территории сектора Газа было выпущено более 50 ракет по израильскому городу Нетивот, что стало самым обстрелом за последнее время, сообщает Укринформ.

"Более 50 ракет было выпущено из сектора Газа по южному городу Нетивот" , - говорится в сообщении.

В заявлении органов власти отмечается, что по городу ударили ракетами, сообщений о пострадавших пока нет.

Атака на Нетивот стала крупнейшим ракетным обстрелом из сектора Газа в течение нескольких недель.