З Сектору Гази на ізраїльське місто запустили понад 50 ракет

Сьогодні з території сектору Гази було випущено понад 50 ракет по ізраїльському місту Нетівот, що стало найбільшим обстрілом за останній час, повідомляє Укрінформ.

"Понад 50 ракет було випущено з сектору Гази по південному місту Нетівот" , - йдеться у повідомленні.

У заяві органів влади зазначається, що по місту вдарили ракетами, повідомлень про постраждалих наразі немає.

Атака на Нетівот стала найбільшим ракетним обстрілом з сектору Гази впродовж кількох тижнів.