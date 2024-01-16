З Сектору Гази на ізраїльське місто запустили понад 50 ракет
Сьогодні з території сектору Гази було випущено понад 50 ракет по ізраїльському місту Нетівот, що стало найбільшим обстрілом за останній час, повідомляє Укрінформ.
"Понад 50 ракет було випущено з сектору Гази по південному місту Нетівот", - йдеться у повідомленні.
У заяві органів влади зазначається, що по місту вдарили ракетами, повідомлень про постраждалих наразі немає.
Атака на Нетівот стала найбільшим ракетним обстрілом з сектору Гази впродовж кількох тижнів.