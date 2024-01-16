Фицо обещает не допустить, чтобы Венгрию лишили права голоса в ЕС

Словакия не позволит ограничить права Венгрии в Европейском союзе. В частности, это касается и права голоса, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщает Sita.

"Что касается Венгрии, то есть предложения и резолюции, которые призывают даже отобрать право голоса или другие важные возможности, которые есть у страны-члена ЕС. Если я буду премьер-министром Словацкой Республики, я никогда не соглашусь на то, чтобы страну наказывали за борьбу за свой суверенитет и национальные интересы" , - заявил Фицо во время встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште.

Глава словацкого правительства напомнил, что для любого подобного ограничения нужно согласие всех странов-членов ЕС.

Он назвал инициативу лишить Венгрию права голоса "нападением на страну". Она, по его словам, якобы противоречит взглядам на важность суверенитета и защиты национальных интересов отдельных стран-членов ЕС.

Что предшествовало

Напомним, 9 января депутат Европарламента Петри Сарвамаа инициировал сбор подписей для того, чтобы лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС.

Уже через четыре дня евродепутат заявил, что необходимое количество подписей под петицией собрали.

Такую инициативу Европарламент может рассмотреть уже на этой неделе.

Стоит заметить, что Венгрия неоднократно блокировала решения о помощи Украине от ЕС. В частности, она наложила вето на предоставление нашей стране 50 млрд евро.