Европарламент будет голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Большинство политических групп Европейского парламента согласовали текст резолюции по Венгрии, который предлагает призвать к лишению ее права голоса в Совете ЕС и расследованию размораживания Еврокомиссией 10 миллиардов евро для Будапешта в прошлом месяце, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Euractiv.

По согласию большинства депутатов Европарламента – социалистов, "зеленых", правоцентристской Европейской народной партии, либеральной Renew и "левых" – парламент в четверг, 18 января, будет голосовать за резолюцию по Венгрии.

Ее двумя ключевыми пунктами является призыв к Совету ЕС начать процесс лишения Венгрии права голоса в соответствии со статьей 7.2 Договора о ЕС и начало парламентского расследования по законности решения Еврокомиссии разморозить 10 миллиардов евро средств для Венгрии в декабре 2023 года – вплоть до иска в Суд ЕС.

"Мы также посылаем Еврокомиссии сильный месседж: если они просто распределят миллиарды евро во избежание вето Венгрии, им это не сойдет с рук", – сказал Euractiv один из ведущих участников переговоров по резолюции, евродепутат от "зеленых" Даниэль Фрейнд.

Большинство законодателей ЕС заявляли, что решение Еврокомиссии выделить средства не основывалось на объективных улучшениях судебной системы Венгрии и верховенства права, как утверждают исполнительные власти ЕС.

Считалось, что это была уступка Будапешта со стороны Брюсселя перед саммитом ЕС, на котором было принято историческое решение о начале переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой.

По данным Euractiv, финальный проект резолюции может также содержать положение об объявлении вотума недоверия президенту Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен в случае, если исполнительный орган ЕС разморозит дальнейшие средства для Венгрии.

Напомним, на прошлой неделе депутат Европейского парламента от Финляндии Петри Сарвамаа предложил применить против Венгрии процедуру в соответствии с частью 2 статьи 7 Договора о ЕС. Она предусматривает возможность приостановки определенных, включая голос в Совете ЕС, относительно государства, которое неоднократно нарушало ценности Евросоюза.

Но премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал наложить вето на любые решения, направленные на ограничение прав Венгрии в Европейском Союзе.