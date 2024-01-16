Беларусь в новой военной доктрине предусмотрит использование ядерного оружия

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил во вторник, что страна выдвинет новую военную доктрину, которая впервые предусматривает использование ядерного оружия, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает AP.

"Мы четко коммуницируем взгляды Беларуси на использование тактического ядерного оружия, размещенного на нашей территории", – заявил Хренин на заседании Совета безопасности Беларуси.

"Появился новый раздел, где мы четко определяем наши союзнические обязательства перед нашими союзниками", – добавил он.

Доктрина будет представлена на утверждение Всебелорусскому народному собранию – представительному органу, который действует в Беларуси параллельно с парламентом.

Пока не понятно, как новая доктрина может быть применена к российским вооружениям.

Секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович заявил, что размещение российского ядерного оружия в Беларуси призвано сдерживать агрессию со стороны Польши, которая является членом НАТО.

"К сожалению, заявления наших соседей, в частности Польши... заставили нас усилить военную доктрину", - сказал он.

Напомним, 25 мая министры обороны России и Беларуси подписали документы о размещении тактического ядерного оружия на белорусской территории. В следующем месяце президент РФ Владимир Путин заявил, что часть ядерного оружия РФ уже находится в Беларуси.

А в конце июня самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко поручил разработать "алгоритм применения" ядерного оружия, которое дислоцирует Россия.