Россияне заявляют о сбитии украинских беспилотников и ракет
Над Белгородом и Белгородским районом России работала система противовоздушной обороны. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, сообщает Украинская правда.
По словам местного чиновника, якобы было сбито семь беспилотников.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Гладков также сообщил, что в районе есть повреждения в жилом секторе: выбиты окна, повреждена кровля, горела хозяйственная постройка.
В одном из поселков исчезло электроснабжение.
В то же время Минобороны РФ сообщило, что 17 января около 2.40 по московскому времени якобы были перехвачены семь ракет реактивной системы залпового огня "Ольха" и четыре БПЛА самолетного типа над Белгородской областью.
Минобороны РФ во второй раз сообщило о работе ПВО около 5:11.
Российская ПВО якобы уничтожила четыре реактивных снаряда РСЗО RM-70 "Вампир" и два беспилотника.