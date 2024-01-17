Россияне заявляют о сбитии украинских беспилотников и ракет

Над Белгородом и Белгородским районом России работала система противовоздушной обороны. ﻿﻿ Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, сообщает Украинская правда.

По словам местного чиновника, якобы было сбито семь беспилотников.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Гладков также сообщил, что в районе есть повреждения в жилом секторе: выбиты окна, повреждена кровля, горела хозяйственная постройка.

В одном из поселков исчезло электроснабжение.

В то же время Минобороны РФ сообщило, что 17 января около 2.40 по московскому времени якобы были перехвачены семь ракет реактивной системы залпового огня "Ольха" и четыре БПЛА самолетного типа над Белгородской областью.

Минобороны РФ во второй раз сообщило о работе ПВО около 5:11.

Российская ПВО якобы уничтожила четыре реактивных снаряда РСЗО RM-70 "Вампир" и два беспилотника.