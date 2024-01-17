Росіяни заявляють про збиття українських безпілотників та ракет

Над Бєлгородом та Бєлгородським районом Росії працювала система протиповітряної оборони. Про це заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, повідомляє Українська правда.

За словами місцевого чиновника, нібито було збито сім безпілотників.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Гладков також повідомив, що у районі є пошкодження у житловому секторі: вибито вікна, пошкоджена покрівля, горіла господарська споруда.

В одному із селищ зникло електропостачання.

Водночас Міноборони РФ заявило, що 17 січня близько 2.40 за московським часом були перехоплені сім ракет реактивної системи залпового вогню "Вільха" та чотири БпЛА літакового типу над Бєлгородською областю.

Міноборони РФ вдруге повідомило про роботу ППО близько 5:11.

Російська ППО нібито знищила чотири реактивні снаряди РСЗВ RM-70 "Вампір" та два безпілотники.