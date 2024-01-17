Атака беспилотников на Одессу: трое раненых, поврежден дом
В ночь на 17 января из-за атаки российского беспилотника на Одессу три человека получили травмы. Об этом заявил председатель Одесской ОГА Олег Кипер, сообщает Украинская правда.
Количество раненых в результате российской атаки увеличилось до трех человек: еще одна женщина 1955 г.р. и девушка 1995 г.р. получили ранения. Ранее сообщалось о 62-летнем мужчине. Медики оказывают необходимую помощь.
Из поврежденного дома эвакуированы 130 гражданских лиц.
Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что спасатели ликвидировали пожар в жилом доме в Приморском районе, сгорели машины. Взрывной волной повреждены окна в домах.
Посреди города - глубокая воронка, повреждены коммуникации. Обошлось без жертв.
По словам Труханова, утром на месте будет работать оперативный штаб, где можно будет получить консультацию по муниципальной помощи на восстановление окон и дверей.
Восстановление поврежденных коммуникаций начнется после окончания работы оперативных служб.
В ГСЧС в Одесской области сообщили, что в Одессе в результате атаки россиян произошло возгорание газовой трубы, легковых автомобилей, балконов и квартиры.
Частично разрушен фасад дома. Взрывной волной повреждено 8 и огнем уничтожено 4 автомобиля.
На месте спасатели развернули мобильный пункт обогрева. Психологи ГСЧС оказывали помощь местным жителям.