Атака беспилотников на Одессу: трое раненых, поврежден дом

В ночь на 17 января из-за атаки российского беспилотника на Одессу три человека получили травмы.﻿﻿ Об этом заявил председатель Одесской ОГА Олег Кипер, сообщает Украинская правда.

Количество раненых в результате российской атаки увеличилось до трех человек: еще одна женщина 1955 г.р. и девушка 1995 г.р. получили ранения. Ранее сообщалось о 62-летнем мужчине. Медики оказывают необходимую помощь.

Из поврежденного дома эвакуированы 130 гражданских лиц.

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что спасатели ликвидировали пожар в жилом доме в Приморском районе, сгорели машины. Взрывной волной повреждены окна в домах.

Посреди города - глубокая воронка, повреждены коммуникации. Обошлось без жертв.

По словам Труханова, утром на месте будет работать оперативный штаб, где можно будет получить консультацию по муниципальной помощи на восстановление окон и дверей.

Восстановление поврежденных коммуникаций начнется после окончания работы оперативных служб.

Фото: t.me/dsns_telegram

В ГСЧС в Одесской области сообщили, что в Одессе в результате атаки россиян произошло возгорание газовой трубы, легковых автомобилей, балконов и квартиры.

Частично разрушен фасад дома. Взрывной волной повреждено 8 и огнем уничтожено 4 автомобиля.

На месте спасатели развернули мобильный пункт обогрева. Психологи ГСЧС оказывали помощь местным жителям.