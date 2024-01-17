Атака безпілотників на Одесу: троє поранених, пошкоджено будинок

У ніч на 17 січня через атаку російського безпілотника на Одесу троє людей отримали травми.﻿﻿ Про це заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, повідомляє Українська правда.

Кількість поранених внаслідок російської атаки збільшилася до трьох осіб: ще одна жінка 1955 р.н. та дівчина 1995 р.н. отримали поранення. Раніше повідомлялося про 62-річного чоловіка. Медики надають необхідну допомогу.

З пошкодженого будинку евакуйовано 130 цивільних осіб.

Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку в Приморському районі, згоріли автівки. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна в будинках.

Посеред міста - глибока вирва, пошкоджені комунікації. Обійшлося без жертв.

За словами Труханова, зранку на місці працюватиме оперативний штаб, де можна буде отримати консультацію щодо муніципальної допомоги на відновлення вікон та дверей.

Відновлення пошкоджених комунікацій розпочнеться після закінчення роботи оперативних служб.

Фото: t.me/dsns_telegram

У ДСНС в Одеській області повідомили, що в Одесі внаслідок атаки росіян сталось загоряння газової труби, легкових автомобілів, балконів та квартири.

Частково зруйновано фасад будинку. Вибуховою хвилею пошкоджено 8 та вогнем знищено 4 автівки.

На місці рятувальники розгорнули мобільний пункт обігріву. Психологи ДСНС надавали допомогу місцевим мешканцям.