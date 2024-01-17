Зеленский прокомментировал задержку западной помощи для Украины

Официальный Киев призывает не экспериментировать с затягиванием помощи, поскольку это может привести к серьезному кризису и не только в Украине, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Давосе.

"Если честно, я бы не советовал нам всем экспериментировать. Это страшный эксперимент затягивать с той или иной помощью. Проблема иногда в том, что мы называем помощь помощью. Потому что не все, к сожалению, осознают, что это безопасность не только Украины. Да, в большинстве своем украинских людей, но это и безопасность европейского континента и будет иметь влияние безусловно на безопасность всех континентов" , — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что без западной помощи Украина будет слабее на поле боя. Может возникнуть дефицит артиллерии, зенитных ракет для противовоздушной обороны. Это в свою очередь приведет к тому, что Украина, например, не сможет отражать удары баллистическими ракетами.

"Будет большое количество убийств и большое количество раненых людей. Вот вам и все. Благодаря системам противовоздушной обороны, например, которая дорогостоящая, очень дорогостоящая, у нас нет в этом году блэкаута. И у наших людей есть тепло, у нас есть вода и в больницах, и в детсадах, и в школах. Поэтому, что же произойдет? Произойдет большой кризис. Сейчас война, а будет большой кризис для всей Европы. Почему? Потому что без помощи США, Европейского Союза Украина будет бороться, Украина будет слабее, и это будет возможность для России захватить нас" , — заявил президент.

Зеленский считает, что в случае проигрыша Украины будет война НАТО с Российской Федерацией. По мнению украинского президента, российский диктатор Владимир Путин этого действительно хочет.

Напомним, 10 января лидер Демократической фракции в Сенате США Чак Шумер заявил, что Украине не хватает оружия для защиты суверенитета, поэтому Конгресс должен немедленно одобрить помощь.

Президент США Джо Байден созывает председателей Сената и Палаты представителей на 17 января, чтобы обсудить запрос Администрации на выделение помощи Украине и Израилю.