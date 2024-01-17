Кулеба назвал крайние сроки одобрения в США помощи Украине

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Конгресс США одобрит финансовую помощь для Украины уже в конце января, сообщает РБК-Украина.

Об этом он заявил во время выступления в Давосе.

"Здесь вопрос не идет, давать или не давать помощь Украине. Сейчас дискуссия идет относительно границ (американских - ред.). Но уже конец января, идет война, нужно принимать решения" , - заявил Кулеба.

По его словам, конец января крайний срок для одобрения решения.

"Конец января (крайний срок для решения - ред.). Это нам говорят американские партнеры. Они все оптимистично относятся к результату. Они говорят, что (в затягивании решения - ред.) виновата ситуация на границе" , - сказал министр.

Помощь Украине от США и ЕС

Несколько месяцев назад президент США Джо Байден пригласил в Конгресс выделить более 100 млрд долларов на нужды нацбезопасности. В пакете предусмотрено более 60 млрд. долларов нового финансирования для помощи Украине.

Республиканцы в Конгрессе отказались поддерживать подобную инициативу. Они требуют, чтобы в пакет внесли более жесткие меры по охране границы с Мексикой.

Таким образом, уже больше месяца в Конгрессе пытаются договориться о таких мерах, чтобы одобрить пакет. А 12 января стало известно, что помощь Украине от Соединенных Штатов приостановлена к одобрению Конгрессом нового финансирования.

Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал инициативу ЕС, предусматривающую выделение 50 млрд евро для Украины.

При этом The Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что Еврокомиссия готовауступить некоторые требования Венгрии, чтобы одобрить это решение.