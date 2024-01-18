Умеров в последний момент отменил визит во Францию – СМИ

Министр обороны Украины Рустем Умеров в последний момент отменил визит во Францию "из соображений безопасности" и присоединится к запланированным событиям по видеосвязи. Об этом пишет Le Monde, ссылаясь на коммюнике Министерства обороны Франции, которое есть в распоряжении редакции, сообщает Европейская правда.

В заявлении, попавшем в СМИ вечером, говорится, что Умеров отменил анонсированную на 18 января поездку "по соображениям безопасности", и присоединится к мероприятиям с французским коллегой Себастьеном Лекорню по видеосвязи.

Во время визита Умерова должны были анонсировать "артиллерийскую коалицию" в рамках формата "Рамштайн", где ведущую роль взяли на себя Франция и США, а всего в ней около 20 государств.

Лекорню и Умеров должны были вместе ехать на одну из площадок производителя Nexter в Бурже, где изготавливают самоходные гаубицы Caesar, а также на площадку MBDA.