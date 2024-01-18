Умєров в останній момент скасував візит до Франції – ЗМІ

Міністр оборони України Рустем Умєров в останній момент скасував візит до Франції "з міркувань безпеки" та долучиться до запланованих подій по відеозв’язку. Про це пише Le Monde, посилаючись на комюніке Міністерства оборони Франції, що є у розпорядженні редакції, повідомляє Європейська правда.

У заяві, що потрапила до ЗМІ увечері, йдеться, що Умєров скасував анонсовану на 18 січня поїздку "з міркувань безпеки", та долучиться до заходів з французьким колегою Себастьєном Лекорню по відеозв’язку.

Під час візиту Умєрова мали анонсувати "артилерійську коаліцію" у рамках "формату Рамштайн", де провідну роль взяли на себе Франція і США, а загалом у ній близько 20 держав.

Лекорню та Умєров мали разом їхати на один з майданчиків виробника Nexter у Буржі, де виготовляють самохідні гаубиці Caesar, а також на майданчик MBDA.