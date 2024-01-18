Британская разведка: Экономика РФ рискует "перегреться" из-за войны

Британская разведка рассказала о негативном влиянии захватнической войны в Украине на российскую экономику, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии о российско-украинской войне за 18 января.

Поскольку РФ наращивает расходы по обороне за счет других сфер, риск перегрева российской экономики остается вероятным, отмечает ведомство.

Разведка напомнила, что центральный банк РФ повысил свою процентную ставку на 1% до новой базовой ставки 16%, что стало уже пятым повышением с июля 2023 г., когда базовую ставку установили на уровне 6,5%.

Аналитики указывают, что инфляция в России продолжила ускоряться в конце 2023 года, увеличившись до 7,5% в годовом исчислении в ноябре с 6,7% в октябре.

В то же время, общая инфляция на 2023 год, по оценкам службы статистики РФ, оценивается в 7,4%, что почти вдвое превышает целевой показатель центрального банка.